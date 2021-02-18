Жители Харьковской области иногда используют для передвижений транспорт, не предназначенный для пассажирских перевозок. В частности, некоторые экстремалы путешествуют в товарных составах.

Как сообщили в пресс-центре Южной железной дороги, только в январе выявили 44 человека, нарушивших Правила безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины. Нарушители незаконно ездили в грузовых поездах и гуляли по рельсам в неположенных местах. 36 правонарушителей оштрафовали, 8 отделались предупреждением.Также с начала года подразделения службы военизированной охраны регионального филиала Южная железная дорога АО "Укрзалізниця" пресекла 2 кражи материальных ценностей железной дороги на сумму 6,4 тысячи грн. По подозрению в совершении краж задержаны и переданы правоохранителям 5 человек.