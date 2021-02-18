Работа, которая меняет жизнь – молодых дипломированных специалистов Харьковской области приглашают принять участие в программе «Навчай для України» – поработать два года учителем в одной из сельских школ. Почему от такого предложения не отказываются выпускники даже самых престижных вузов вне зависимости от полученной специальности?



Место рождения не должно определять будущее

Кружки для школьников и полезности для громад

Набор участников уже стартовал

Харьковщина должна стать частью проекта

Не теряйте шанс получить образование в Оксфорде

Почтовый индекс населенного пункта, в котором родился ребенок, обычно определяет его будущие возможности. От этих пяти цифр зависит, поступит ли он в хорошее заведение высшего образования или уйдет из школы после девятого класса, сможет ли хорошо трудоустроиться или ему придется зарабатывать на жизнь сезонными работами, а то и уехать на заработки.– Статистические данные по Украине свидетельствуют о том, что дети, проживающие в селах и маленьких городах, имеют более низкую академическую успеваемость и хуже сдают ВНО, – сообщила «Вечернему Харькову» руководитель программы «Навчай для України» Оксана Матияш. – Международное исследование качества образования PISA показало, что учебный разрыв между учениками из сел и больших городов составляет более двух с половиной лет. То есть ученик, который оканчивает школу в селе или маленьком городке, находится по знаниям на уровне восьмого класса, в отличие от своего ровесника из мегаполиса.Цель организации «Навчай для України» – победить эту несправедливость, уменьшить разрыв в учебных результатах и доказать, что место рождения не должно определять будущее ребенка.– С этой целью мы на два года привлекаем к учительству в школах маленьких населенных пунктов талантливую молодежь – лучших украинских выпускников вузов, молодых специалистов, – продолжает Оксана Матияш. – Они не обязательно должны иметь педагогическое образование – специальность может быть абсолютно любой. Главное, чтобы они хорошо знали один из школьных предметов и были готовы переехать на два года в село и стать учителем. Два года – это время, необходимое для того, чтобы человек мог интегрироваться и начать эффективно работать с детьми, взаимодействовать с громадой.Участники программы приходят на вакансии учителей в школе, то есть становятся преподавателями с самого первого дня.– Они получают официальную зарплату, официальное трудоустройство, – рассказывает Оксана Матияш. – Кроме того, программа помогает участникам стипендией на базовые затраты – жилье, питание, переезд. Ведь мы хотим, чтобы именно лучшие люди учили детей, поэтому их поощряем. Сумму специально не называю, чтобы это не стало для участников основной мотивацией. Если у человека нет педагогического образования, мы обеспечиваем его еще и стипендией на заочное обучение в магистратуре в Киевском университете имени Бориса Гринченко, который пошел нам навстречу и специально для учителей-лидеров создал учебную программу – люди за два года получают диплом магистра педагогических наук. Обучение проходит параллельно с работой в школе.Участники программы реализуют множество внеклассных инициатив и всевозможных полезных дел для громад.– Почему дети в селе так отстают? Да потому что у городских детей гораздо больше возможностей иметь репетитора – они лучше получают и усваивают материал, лучше сдают ВНО, – считает Оксана Матияш. – У детворы из сел или небольших городов такой возможности, к сожалению, нет. Родители не имеют финансовой возможности, да и репетиторов там днем с огнем не найдешь. Существует проблема с кружками, различными внеклассными инициативами. Наши участники открывают в селах кружки робототехники или кодирования, где ребятишки учатся создавать видеоигры, а также шахматные клубы, клубы английского языка, причем не только для детей, но и для родителей. Одна из наших участниц открыла даже кружок арт-терапии, куда с удовольствием приходили жители окрестных сел. Имея возможность что-то сделать своими руками, они получали возможность отдохнуть от ежедневного тяжелого сельского труда.При этом участники программы работают как часть школьного коллектива, поэтому сотрудничество с учебным заведением очень важно.– Человек не может работать без поддержки коллектива и не поддерживая коллектив. Это командная работа, – замечает руководитель программы.Попасть в программу не так-то просто – участники проходят скрупулезный отбор.– 10 февраля мы начали набор. Участники регистрируются у нас на сайте, заполняя специальную форму-анкету – это занимает около часа. После ознакомления с анкетами мы приглашаем участников на собеседование. Следующий этап – центр оценивания. И финальный этап – обучение в летнем институте. Это пять недель интенсивной педагогической подготовки, включающей теоретические и практические занятия для развития лидерских навыков, а также учительского мастерства. Кроме того, в течение практической части летнего института будущие учителя могут попробовать себя в качестве преподавателей в летней школе для детей.1 сентября – первый рабочий день учителя-наставника. Каждый учитель-лидер имеет ментора, который всегда будет на связи, чтобы его поддержать. Ежемесячно участники встречаются на семинарах и тренингах, чтобы получить дополнительные инструменты и ответы на вопросы, которые у них появились в процессе преподавания.– Программа не требует, чтобы после двух лет участия в ней молодые люди оставались учителями. Как показывает статистика, более 10% участников остается в сфере образования. Почему бы не сделать карьеру в управлении образования, не стать директором учебного заведения, не организовать свою школу? А может, попробовать себя социальным предпринимателем или уйти в частный бизнес? – предлагает варианты Оксана Матияш. – После такого двухгодичного опыта молодые люди вырастают в профессионалов, которые могут работать в любой сфере.Пока в программе были задействованы школы трех областей – Киевской, Львовской и Одесской.– К сожалению, участников из Харьковской области у нас еще не было. Я просто призываю молодых людей их Харькова – крупнейшего центра украинского студенчества – рассмотреть для себя такую возможность. Здесь находятся крупнейшие, известнейшие университеты, где учатся лучшие студенты Украины. А мы как раз и ищем самых лучших, – говорит Оксана Матияш. – Участник должен иметь диплом бакалавра: не обязательно педагогический – по любой специальности. Также могут подавать заявки молодые люди, которые сейчас только получают степень бакалавра. Обязательно хорошо знать один из школьных предметов и быть супермотивированным. Участники получат официальное трудоустройство, зарплату, стипендию, поддержку разных экспертов и менторов на протяжении двух лет и заочное педагогическое образование в университете имени Гринченко.Кроме того, с марта на сайте и фейсбук-странице «Навчай для України» будет открыт публичный прием заявок от школ.– Отбор, как участников, так и школ проходит по определенным критериям. Прежде всего принимаются во внимание желание и мотивация коллектива школы и ее директора поучаствовать в проекте, готовность принять человека, который фактически не является частью образовательной системы. Он идет вне системы и очень важно, чтобы школа была к этому готова. Еще один критерий – участвуют только села и маленькие города, – говорит руководитель программы. – Посмотрим, из каких регионов есть запрос, и очень надеемся, что Харьковщина станет частью проекта – ждем заявок от школ вашего региона.По словам Оксаны Матияш, проблема номер один для школ – кадры. Из 440 тысяч учителей в Украине всего лишь 10% – люди молодого возраста. Профессия учителя в большинстве случаев, к сожалению, не является привлекательной для молодых людей.– Мы хотим сломать стереотип непрестижности профессии учителя, – отмечает Оксана Матияш. – Она требует ежедневной работы, ежедневного совершенствования. И мы хотим, чтобы как можно больше молодых людей выбирали для себя эту неимоверно важную, вдохновляющую профессию.«Навчай для України» – еще и программа лидерского развития для украинской молодежи.Мы являемся частью глобальной сети из 59 стран, в которых существуют наши сестринские организации. А сама идея была реализована еще в 1989 году в США и успешно работает уже 31 год, – рассказывает Оксана Матияш.По ее словам, в США и Великобритании очень престижно быть участником подобной программы.– Я сама недавно окончила Оксфордский университет в Британии. Познакомилась там со своими одногруппниками, которые были участниками подобной программы в Индии и других странах и приехали учиться в Оксфорд. За рубежом подобный опыт очень ценен. Человек, принявший участие в нашей программе, имеет высокие шансы получить хорошее образование за рубежом, – говорит Оксана Матияш.