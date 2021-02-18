Существуют простые решения для тех, кто не любит стоять у плиты и при слове «фарш» представляет только котлеты и макароны по-флотски. У вас есть все шансы удивить себя и близких.Если в холодильнике есть фарш, а в шкафу багет, то за полчаса можно приготовить отменный ужин, считают эксперты Lifehacker.
Ленивая пицца
Ингредиенты:
– 500 г говяжьего фарша;
– 350 г томатов в собственном соку;
– 250 г моцареллы;
– 1 багет;
– пучок базилика;
– растительное масло.
Приготовление: фарш лучше брать говяжий, но можно использовать микс из свинины и курицы. Обжарьте фарш на хорошо раскаленной сковороде 5–8 минут. Затем добавьте томаты и томите еще около 15 минут, пока не выпарится жидкость.
Багет разрежьте вдоль, уберите мякоть. Обе половинки подсушите в духовке 2–3 минуты. Моцареллу нарежьте кубиками. Базилик измельчите.
Разложите фарш с томатами и сыр по обеим половинкам багета. Посыпьте базиликом и выпекайте еще 5 минут.
Фаршированный картофель
Этим нехитрым блюдом можно накормить голодных друзей, внезапно нахлынувших в гости. Все, что потребуется, — это немного фарша и картофель.
Ингредиенты:
– 500 г фарша;
– 250 мл мясного бульона;
– 50 г твердого сыра;
– 5 крупных картофелин;
– 1 крупная луковица;
– 3 столовые ложки томатного соуса;
– 1 столовая ложка вустерского соуса;
– соль и перец — по вкусу;
– растительное масло.
Приготовление: очистите и мелко порежьте лук. Обжарьте вместе с фаршем. Когда лук станет мягким, а мясо подрумянится, добавьте томатный и вустерский соусы, посолите и поперчите. Тушите 15–20 минут, пока жидкость не загустеет. Ферментированный английский соус под названием «вустерский» или «вустерширский» готовится на основе уксуса, сахара и рыбы. Не будем преступлением, если вы замените его соевым, например.
За это время отварите картофель в мундире. Следите, чтобы он не разварился, а остался слегка сырым. Разрежьте каждую картофелину вдоль пополам и выньте сердцевину ложкой.
Разложите мясной соус по половинкам картошки. Посыпьте каждую из них тертым сыром. Выложите на противень и отправьте в духовку на 10–15 минут до образования золотистой корочки.
Буррито на скорую руку
В тортилью (тонкую лепешку из кукурузной или пшеничной муки) можно завернуть что угодно. Например, фарш с консервированной фасолью и кукурузой. Получится отличное буррито на скорую руку.
Ингредиенты:
– 500 г говяжьего фарша;
– 400 г твердого сыра;
– 200 г консервированной кукурузы;
– 200 г консервированной белой фасоли;
– 100 мл густого томатного соуса;
– 12 тортилий (можно заменить лавашом);
– 1 луковица;
– 1 красный болгарский перец;
– оливковое масло для жарки;
– соль, перец и чесночный порошок — по вкусу.
Приготовление: лук очистите, мелко порежьте и обжарьте с фаршем на оливковом масле. С кукурузы и фасоли слейте жидкость, болгарский перец очистите от семян и порежьте кубиками.
Добавьте овощи к фаршу, когда тот станет мягким. Посолите, поперчите, добавьте ¾ тертого сыра, чесночный порошок и другие специи, залейте томатным соусом. Перемешайте и потомите еще несколько минут.
Тортильи посыпьте оставшимся сыром. Выложите на них начинку, сверните конвертами и подержите на сухой раскаленной сковороде 1–2 минуты.