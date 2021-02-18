Существуют простые решения для тех, кто не любит стоять у плиты и при слове «фарш» представляет только котлеты и макароны по-флотски. У вас есть все шансы удивить себя и близких.



Ленивая пицца

Фаршированный картофель

Буррито на скорую руку

Если в холодильнике есть фарш, а в шкафу багет, то за полчаса можно приготовить отменный ужин, считают эксперты Lifehacker.Ингредиенты:– 500 г говяжьего фарша;– 350 г томатов в собственном соку;– 250 г моцареллы;– 1 багет;– пучок базилика;– растительное масло.Приготовление: фарш лучше брать говяжий, но можно использовать микс из свинины и курицы. Обжарьте фарш на хорошо раскаленной сковороде 5–8 минут. Затем добавьте томаты и томите еще около 15 минут, пока не выпарится жидкость.Багет разрежьте вдоль, уберите мякоть. Обе половинки подсушите в духовке 2–3 минуты. Моцареллу нарежьте кубиками. Базилик измельчите.Разложите фарш с томатами и сыр по обеим половинкам багета. Посыпьте базиликом и выпекайте еще 5 минут.Этим нехитрым блюдом можно накормить голодных друзей, внезапно нахлынувших в гости. Все, что потребуется, — это немного фарша и картофель.Ингредиенты:– 500 г фарша;– 250 мл мясного бульона;– 50 г твердого сыра;– 5 крупных картофелин;– 1 крупная луковица;– 3 столовые ложки томатного соуса;– 1 столовая ложка вустерского соуса;– соль и перец — по вкусу;– растительное масло.Приготовление: очистите и мелко порежьте лук. Обжарьте вместе с фаршем. Когда лук станет мягким, а мясо подрумянится, добавьте томатный и вустерский соусы, посолите и поперчите. Тушите 15–20 минут, пока жидкость не загустеет. Ферментированный английский соус под названием «вустерский» или «вустерширский» готовится на основе уксуса, сахара и рыбы. Не будем преступлением, если вы замените его соевым, например.За это время отварите картофель в мундире. Следите, чтобы он не разварился, а остался слегка сырым. Разрежьте каждую картофелину вдоль пополам и выньте сердцевину ложкой.Разложите мясной соус по половинкам картошки. Посыпьте каждую из них тертым сыром. Выложите на противень и отправьте в духовку на 10–15 минут до образования золотистой корочки.В тортилью (тонкую лепешку из кукурузной или пшеничной муки) можно завернуть что угодно. Например, фарш с консервированной фасолью и кукурузой. Получится отличное буррито на скорую руку.Ингредиенты:– 500 г говяжьего фарша;– 400 г твердого сыра;– 200 г консервированной кукурузы;– 200 г консервированной белой фасоли;– 100 мл густого томатного соуса;– 12 тортилий (можно заменить лавашом);– 1 луковица;– 1 красный болгарский перец;– оливковое масло для жарки;– соль, перец и чесночный порошок — по вкусу.Приготовление: лук очистите, мелко порежьте и обжарьте с фаршем на оливковом масле. С кукурузы и фасоли слейте жидкость, болгарский перец очистите от семян и порежьте кубиками.Добавьте овощи к фаршу, когда тот станет мягким. Посолите, поперчите, добавьте ¾ тертого сыра, чесночный порошок и другие специи, залейте томатным соусом. Перемешайте и потомите еще несколько минут.Тортильи посыпьте оставшимся сыром. Выложите на них начинку, сверните конвертами и подержите на сухой раскаленной сковороде 1–2 минуты.