На дистанционное обучение перевели учеников средних и старших классов Песко-Радьковской школы Боровской громады.Как сообщает "Суспільне", в учебном заведении заболели коронавирусом несколько педагогов.
В частности, COVID-19 выявили у троих педагогов и одного технического работника школы. Из-за этого учащихся с февраля отправили на дистанционку.
- 5-11 классы на дистанционном обучении. Это 121 ученик, - рассказал Боровский поселковый голова Александр Тертышный.
Также на дистанционном обучении - средние и старшие классы Боровской школы №1, где коронавирусом заболели 10 учеников. Выявили COVID-19 и у педагогов Богуславской школы, в связи с чем школьников тоже перевели на дистанционку.
Боровская и Богуславская школы будут закрыты 10 дней, Песко-Радьковская - две недели.
Отмечается, что, по данным лабцентра, с начала года количество новых случаев COVID-19 в Боровской громаде выросла в полтора раза. Только с начала февраля в громаде зафиксирован 91 новый случай коронавируса. В связи с этим в транспорте, торговых точках устраивают рейды с целью проверки соблюдения карантинных ограничений.