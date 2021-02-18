Харьковская местная прокуратура № 1 приняла меры по расторжению в судебном порядке договора аренды земельного участка на ул. Науки, 25 в Харькове.

Прокуратура требует вернуть территориальной громаде Харькова земельный участок. По информации и.о. руководителя Харьковской местной прокуратуры № 1 Екатерины Шевцовой, установлено, что Харьковским городским советом и одним из харьковских предпринимателей в 2006 году заключен договор аренды земельного участка площадью 0,11 гектара на ул. Науки, 25 для строительства офисного здания и его дальнейшей эксплуатации, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.Однако за прошедший период арендатор не построил ни одного здания. Вместо этого арендованный земельный участок вместе с фрагментом проезжей части дороги огражден металлическим забором и используется как автостоянка. Стоимость земельного участка составляет более двух миллионов гривен.В связи с выявленными нарушениями при выполнении условий договора местная прокуратура обратилась в суд в интересах государства в лице Харьковского городского совета с исковым заявлением о расторжении договора аренды земли и возвращении земельного участка. Данное исковое заявление находится на рассмотрении в суде.Кстати, еще два года назад на сайте горсовета была опубликована петиция с призывом вернуть харьковчанам два огороженных тротуара – на улице Сумской и на проспекте Науки.