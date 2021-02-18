На поле коммунальных услуг появится арбитр – Минрегион предлагает создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию. Под прицел проверяющих попадут не только коммунальщики, но и потребители.

В Украине планируют усилить контроль качества коммунальных услуг и обоснованность тарифов – Минрегион предлагает создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию. Соответствующие законопроекты – №№ 4403 и 4404 зарегистрированы в Верховной Раде.В пояснительной записке к законопроектам говорится, что до 2011 года государственный контроль за соблюдением законодательства, стандартов, нормативов, норм, порядков и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществлялся Госжилкоммунинспекцией. Но в марте 2011-го она была ликвидирована, а функции госнадзора в сфере ЖКХ возложены на Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ).Сейчас ГАСИ ликвидируется, к тому же этому органу вообще функционально не присущи полномочия контроля в сфере ЖКХ. С другой стороны, органы местного самоуправления наделены полномочиями на утверждение и реализацию местных программ, установление тарифов в сфере ЖКХ, определения исполнителей жилищно-коммунальных услуг, обеспечение их необходимого уровня и качества и в то же время – на осуществление контроля за соблюдением норм и качества услуг и контроля за соблюдением законодательства по защите прав потребителей в указанной сфере. Ответственность за экономическую обоснованность тарифов тоже возлагается на органы местного самоуправления – они проверяют расчеты, предоставленные коммунальными предприятиями, и принимают решение о тарифах.Таким образом, органы местного самоуправления фактически должны осуществлять контроль за выполнением собственных полномочий и за предприятиями, которые ими же созданы.Безусловно, назвать эффективным такой надзор нельзя. Как показывает практика, отсутствие контроля, в частности, за ценообразованием в сфере жилищно-коммунальных услуг приводит к злоупотреблениям в этой сфере. Установление тарифов с нарушением требований законодательства, в свою очередь, вызывает массовое социальное недовольство в обществе. Конечные потребители услуг в сфере ЖКХ, то есть обычные граждане, фактически лишены возможности беспристрастной, объективной защиты своих законных прав и интересов в этой сфере.Авторы законопроектов предлагают создать центральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять государственный контроль в сфере ЖКХ.По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, новация призвана навести порядок с предоставлением коммунальных услуг.– Государственная жилищно-коммунальная инспекция будет выступать эдаким арбитром в отношениях потребителя с исполнителями услуг. Основная ее функция – проверка экономического обоснования тарифов на коммунальные услуги и их качества. Кроме того, обиженный потребитель сможет пожаловаться именно в эту инспекцию, – говорит Олег Попенко. – К сожалению, сейчас в Украине практически отсутствуют какие-либо организации, куда потребитель коммунальных услуг может обратиться с тем или иным вопросом, получить помощь в решении проблемы, например, с предприятием-монополистом – водоканалом, теплоснабжающим предприятием, организацией по вывозу ТБО. Человек вынужден самостоятельно обращаться к поставщику услуги, ему могут месяцами не отвечать и делать незаконные начисления. Действия инспекции будут направлены на решение таких проблем.Кроме того, инспекторы будут проводить как плановые, так и внеплановые – по жалобам потребителей – проверки, на основании которых в случае нарушений могут выписывать штрафы поставщикам жилищно-коммунальных услуг.– Проверять будут не только поставщиков, но и получателей коммунальных услуг, поскольку среди потребителей тоже есть нарушители. Например, жильцы устанавливают разного рода приборы, которые снижают показатели счетчиков, либо незаконно выводят батареи на балкон, на лоджии, что приводит не только к увеличению потребления теплоносителей, но и к тому, что дом размерзается, ухудшается его техническое состояние, – говорит Олег Попенко. – Все эти вопросы будут возложены на Государственную жилищно-коммунальную инспекцию.Сама процедура проверок, в том числе, и потребителей будет прописана отдельно в подзаконных актах, которые разработает Кабинет министров.– Например, проверка может быть проведена по заявке того же ОСМД. На доме установлен прибор учета воды и индивидуальные счетчики в квартирах. И разница между домовым и суммой показателей поквартирных приборов слишком различается – на 15–20%. То есть кто-то из жильцов воду крадет, – приводит пример Олег Попенко. – По заявке ОСМД может быть проведена проверка житльцов всего дома – состояние счетчиков, как они работают, какие показатели подаются.Проблемой, конечно, может стать то, что проверяющих просто не пустят на порог. Поэтому, считает эксперт, параллельно с этими законопроектами должны быть внесены изменения еще в ряд законов, согласно которым и потребитель, и поставщик коммунальных услуг будут обязаны допускать проверяющих на свою территорию.– Если не пустят – будет составлен акт, и им придется уплатить штраф, – продолжает Олег Попенко. – Сумма штрафов будет прописана дополнительно после принятия законопроектов.