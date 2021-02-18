В Харькове столкнулись автомобили "Москвич" и Tesla. По словам очевидцев, авария произошла сегодня, 18 февраля, на Клочковской.

На фото с места происшествия видно, что у "Москвича" сильно деформирована передняя часть. У Tesla смято крыло и выгнуто колесо.Раньше были анекдоты про "Мерс" и "Запор", теперь про "Москвича" и "Теслу"... – пишут люди.Кто стал виновником ДТП – не уточняется. Судя по характеру повреждений, пользователи предполагают, что "Москвич" ехал по главной, а Tesla разворачивалась или выезжала со второстепенной дороги. Однако официальная информация о причинах ДТП и обстоятельствах столкновения – выясняется.В комментариях к посту пользователи отмечают, что старый "Москвич" оказался крепче: у него деформирован капот, однако вероятно, он сможет самостоятельно уехать с места ДТП, в то время как Tesla из-за повредждения колеса, скорее всего, понадобится эвакуатор.Кроме того, комментаторы сочувствуют водителю "Москвича" и предполагают, что ремонт Tesla окупится страховкой.А вообще жаль "Москвич", лет 40 ездил себе, горя не знал... А тут эти "Теслы"… - один из типичных комментариев.