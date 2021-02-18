Воспитанники государственного учреждения «Кременчугская воспитательная колония» готовятся к художественному конкурсу «Лучшая иллюстрация к произведениям Леси Украинки».

Юноши – воспитанники колонии – вышивают, проявляют творчество и вдохновение. В основу работ положены литературные произведения писательницы и поэтессы Леси Украинки – отрывок из поэмы «Русалка» песня «Барвіночку мій хрещатий», стихотворение «На зеленому горбочку» и драма-феерия «Лісова пісня», сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.Организация и проведение художественного конкурса посвящена 150-летию со дня рождения выдающейся украинской писательницы, общественного деятеля Леси Украинки и направлена на содействие развитию у подростков социальной активности, полезной инициативы, развития творческих способностей и наклонностей юношей.