Народный депутат Наталья Светличная раскритиковала падение темпов сдачи объектов в Харьковской области.

«В Харьковской области из 15 объектов, которые были включены на 2020 год в программу «Большая стройка», 11 до сих пор не введены в эксплуатацию!С октября вообще ни одного объекта не сдано.И это при том, что большинство объектов при включении в программу имели строительную готовность от 50% до 95%Вся ответственность за срыв «Большой стройки» в Харьковской области — на областной администрации, поскольку центральная власть выполнила свои обязательства и профинансировала строительство этих объектов», - написала Светличная.