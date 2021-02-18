Судьей Конституционного суда назначили доцента кафедры конституционного права Харьковского национального университета им. Ярослава Мудрого Виктора Кичуна.Соответствующее решение было принято сегодня, 18 февраля, на заседании парламента, пишет "УНИАН".
Отмечается, что кандидатуру Виктора Кичуна на должность судьи Конституционного суда Украины предложила фракция "Слуга народа".
Всего на должность судьи Конституционного суда было выдвинуто четыре кандидатуры. За назначение Виктора Кичуна проголосовал 241 народный депутат.
Вакантными в Конституционном суде остаются еще две судейские должности.