Мужчина под предлогом приобретения автомобиля ЗИЛ на металл, загрузил его на эвакуатор и вывез, не рассчитавшись с владельцем.

Об этом сообщили в полиции.



В среду, 17 февраля, в 12:40 в полицию обратился житель поселка Слатино Дергачевского района и сообщил, что двое неизвестных украли его автомобиль.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.



В совершении преступления разоблачили 36-летнего ранее судимого жителя Харькова. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.



Автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку. Местонахождение соучастника преступления устанавливается.