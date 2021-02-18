В Немышлянском районе патрульные обнаружили два факта распространения наркотиков.

Как сообщили в полиции, вечером 17 февраля во время патрулирования инспекторы заметили мужчину, который что-то прикапывал в землю и делал снимки на мобильный телефон. Во время проверки он сообщил, что имеет с собой 16 свертков с наркотическими веществами.



Также ночью 18 февраля полицейские остановили автомобиль ВАЗ за нарушение правил дорожного движения. Внимание патрульных привлек пассажир, который заметно нервничал. Позже стало известно, что мужчина вез 25 свертков с наркотическими веществами.



По адресам вызвали следственно-оперативные группы.