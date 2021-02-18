Убытки коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" 2020 года составили 289,9 миллиона гривен.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, городское метро продолжает наращивать убыточность. Так, по данным открытого портала данных, в 2018 году сумма убытков составляла 131 миллион гривен, в 2019 - 267, а в 2020 - почти 290 миллионов.Антикоррупционеры называют четыре причины такой ситуации: Закупка товаров, услуг и работ по значительно завышенным ценам; искусственное занижение доходов от рекламы; неэффективный "аутсорсинг" услуг по уборке, на который ежегодно тратятся сотни миллионов; махинации с фирмой «Финансовая компания «Платежный центр», которая получает прибыль с E-ticket. В частности, 6,5% от каждой поездки.