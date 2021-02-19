В Харькове, 19 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пер. Океанский (ч/с), пер. Путепроводный (ч/с), ул. Семинарская (Володарского), 84, 86, 88, 90 до 20:00 19.02.21 г.
А также:
Киевский район:
ул. Гиршмана, 4 (п. №2) до 20:00 19.02.21 г.
Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 17:00 19.02.21 г.; пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №2, стояк) до 20:00 19.02.21 г.
Основянский район:
шоссе Мерефянское, 20 (п. №3) до 20:00 19.02.21 г.
Слободской район:
въезд Тарасовский, 4 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №7, стояк) до 20:00 19.02.21 г.
пер. Океанский (ч/с), пер. Путепроводный (ч/с), ул. Семинарская (Володарского), 84, 86, 88, 90 до 20:00 19.02.21 г.
А также:
Киевский район:
ул. Гиршмана, 4 (п. №2) до 20:00 19.02.21 г.
Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 17:00 19.02.21 г.; пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №2, стояк) до 20:00 19.02.21 г.
Основянский район:
шоссе Мерефянское, 20 (п. №3) до 20:00 19.02.21 г.
Слободской район:
въезд Тарасовский, 4 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №7, стояк) до 20:00 19.02.21 г.