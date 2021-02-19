Водитель микроавтобуса, пытаясь объехать пробку, выехал на встречную полосу.

Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.



Видео снято вчера, 18 февраля на улице академика Павлова, в районе ТЦ Барабашово.



Автомобиль, едущий в своей полосе по многополосной дороге, разделенной двойной сплошной, упирается в микроавтобус, ехавший по встречке. Водитель микроавтобуса включает аварийку, около двух минут машины стоят. В итоге микроавтобус не возвращается в свою полосу, а выворачивает налево и объезжает стоящую машину по еще одной встречной полосе. Когда машины равняются, из окна микроавтобуса на капот иномарки летит стеклянный флакон.

