Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance совершил посадку в северном полушарии Марса.

Об этом сообщили в NASA, пишет Украинская правда.



Марсоход NASA, который покинул Землю 30 июля прошлого года, сегодня в 22:44 по киевскому времени совершил удачную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.



Сигнал об этом за 11 минут 22 секунды преодолел около 200 миллионов километров и достиг центра управления полетами NASA на Земле в 22:55.