В Украине на этой неделе ожидается потепление. В некоторых областях страны температура воздуха подымется до +5 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в социальной сети.



По прогнозам синоптиков, сегодня 19 февраля в Украине будет без осадков. На юге и востоке страны прогнозируется штормовой ветер до 15-20 м / с. Температура ночью составит -20 -25 градусов, а днем -7 -12 градусов.



В юго-восточных областях, ночью ожидается 11-18 градусов мороза, днем ​​от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла.



В субботу в северо-восточных областях ожидается небольшой, снег с дождем. И туман.



В субботу, 20 февраля, температура ночью составит -12 -19 градусов, а днем ​​от -4 до +2 градусов.



А в воскресенье, 21 февраля в Украине ожидается дальнейшее потепление до + 5 градусов.

