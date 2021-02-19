В Харькове нашли живой пропавшую 11 февраля 79-летнюю Галину Чех. Пожилая женщина сидела в зале ожидания на Южном вокзале.

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".



Вчера, 18 февраля, волонтеры и полиция передали ее родным. Галина Ивановна Чех болеет шизофренией, 11 февраля она вышла из дома в с. Черниговское Лозовского района и домой не вернулась. Как она попала в Харьков, пока неизвестно.