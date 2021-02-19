Об этом стало известно во время брифинга заместителя главы облздрава.В руководстве Харьковской областной государственной администрации все еще не знают, каким именно препаратом будут вакцинировать жителей региона.
По словам заместителя директора Департамента здравоохранения, в первую очередь процесс вакцинации должны пройти медики. Однако из-за того, что в руководстве области все еще не располагают информацией о вакцине, половина работников медучреждений отказываются от вакцинации.
На данный момент, по словам чиновника, речь идет о двух вариантах вакцины - Pfizer или AstraZeneca, условия хранения которых кардинально отличаются. Первая должна храниться при температуре +2 - +8, вторая при -70 в спецконтейнере с сухим льдом.
Напомним, что на сегодняшний день в руководстве страны все еще не зарегистрировали ни одну из трех вакцин, которые должны были доставить в Украину. В частности, 16 февраля подано заявление на регистрацию вакцины Pfizer-BioNTech, 15 февраля на регистрацию вакцины AstraZeneca, а 10 февраля - Sinovac Biotech.