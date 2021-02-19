Об этом стало известно во время брифинга заместителя главы облздрава.

В руководстве Харьковской областной государственной администрации все еще не знают, каким именно препаратом будут вакцинировать жителей региона.По словам заместителя директора Департамента здравоохранения, в первую очередь процесс вакцинации должны пройти медики. Однако из-за того, что в руководстве области все еще не располагают информацией о вакцине, половина работников медучреждений отказываются от вакцинации.На данный момент, по словам чиновника, речь идет о двух вариантах вакцины - Pfizer или AstraZeneca, условия хранения которых кардинально отличаются. Первая должна храниться при температуре +2 - +8, вторая при -70 в спецконтейнере с сухим льдом.Напомним, что на сегодняшний день в руководстве страны все еще не зарегистрировали ни одну из трех вакцин, которые должны были доставить в Украину. В частности, 16 февраля подано заявление на регистрацию вакцины Pfizer-BioNTech, 15 февраля на регистрацию вакцины AstraZeneca, а 10 февраля - Sinovac Biotech.