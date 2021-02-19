Дистанционный урок – не проблема. Учителя сельских школ Харьковской области активно записываются на онлайн курсы цифровой грамотности для совершенствования компьютерных навыков и полноценного проведения удаленных занятий с детворой.



Школы сами формируют списки



Занятия проходят в онлайн-режиме



Интернет позволяет общаться

К обучению уже приступили 60 педагогов из Золочева, Краснограда и Лозовой. На днях аналогичные курсы стартуют в Кегичевке, Люботине и Песочине.Программу разработали и преподают специалисты Харьковского центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости.– С переходом на дистанционную форму обучения оказалось, что многие учителя не владеют необходимыми навыками для эффективного проведения занятий в онлайн. Не знают, какими программами пользоваться, как проводить самостоятельные работы, как контролировать класс и так далее. Эти проблемы характеры для многих школ в громадах Харьковской области, – рассказал «Вечернему Харькову» заместитель начальника отдела информационной работы и внешний связей Харьковского областного центра занятости Дмитрий Радченко. – Этот проект как раз заключается в сотрудничестве центра занятости и громад области. Школы ОТГ сами формируют списки учителей, которые хотят пройти обучение.Программа состоит из нескольких модулей, которые могут использоваться в учебном процессе.– Например, программа для видеоконференций – таких, как Zoom и т.д. Они содержат очень много разного функционала, о котором большинство учителей не знает – скажем, как отмечать присутствие учеников на уроках и прочее. Второй момент: облачные технологии – Google Drive, Google Forms, Google Ciass и другие, которые позволяют проводить опрос учеников онлайн и т.д. И программы оценки знаний учащихся, позволяющие проводить контрольные, самостоятельные работы через интернет, – поясняет Дмитрий Радченко.Занятия проходят в онлайн-режиме в течение трех недель.– Учителя могут проходить обучение индивидуально – сидя дома перед своими ноутбуками либо собираться в какой-то аудитории в школе, слушать и проходить данный курс коллективно, – говорит специалист.Громады, по его словам, откликаются очень активно.– Потому что такая потребность действительно есть, – уверен Дмитрий Радченко.Кроме этой программы Харьковская служба занятости организует курсы «Техника эффективной коммуникации» для работников колл-центров коммунальных предприятий, а также обучение базовым навыкам работы с компьютером для людей пенсионного возраста.– Учиться никогда не поздно. Постигать цифровые премудрости люди могут хоть до ста лет, возрастных ограничений на курсах нет, – замечает Дмитрий РадченкоКак войти в интернет, как справиться с поисковиком, как открыть текстовый редактор (например Word), как пользоваться «Вайбером», «Скайпом» и другими месенджерами. Эти знания наиболее актуальны для одиноких, лишенных общения пожилых людей, а также для тех, у кого родственники за границей или в другом городе.– Им хочется общаться, коммуницировать и интернет может дать им такую возможность. К этому проекту мы привлекаем центры обслуживания граждан, которые заботятся об одиноких пожилых людях, – рассказывает Дмитрий Радченко. – «Ученики» могут собраться в своем территориальном центре для прохождения онлайн-курсов. А поможет им разобраться в премудростях интернет-общения сотрудник центра и онлайн-преподаватель нашего ПТУ.Первые курсы для пенсионеров уже открылись в Волчанской ОТГ.– Мы больше ориентируемся именно на громады, потому что там меньше возможностей получить такие знания, чем в областном центре, – уточняет Дмитрий Радченко. – Но если будет запрос от органов местного самоуправления Харькова, можно и в здесь организовать.