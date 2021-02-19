На возмещение убытков от ДТП пострадавшие могут рассчитывать даже в случаях, когда виновник происшествия не имеет полиса автогражданки.

На дороге бывают разные ситуации, в том числе и такие, когда у водителя нет полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Ведь есть льготники, которые не обязаны заключать договор ОСАГО по закону, а есть еще граждане, которые этим законом просто пренебрегают, говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Как же действовать пострадавшему? Если виновник ДТП не имеет полиса автогражданки, а у пострадавшей стороны такой полис есть, то эта сторона получает возмещение от МТСБУ. Но это возможно в том случае, если виновник ДТП неизвестен. Если же полиса нет ни у одного из участников ДТП, возмещение производится только в судебном порядке.

Чтобы получить возмещение от МТСБУ, пострадавшему необходимо обратиться в бюро и отправить сообщение о ДТП в любой удобной форме.

Образец сообщения можно найти на сайте МТСБУ: www.mtsbu.ua в разделе "Для потребителей" / "Форма уведомления о ДТП и заявление на страховое возмещение".

Сообщение о ДТП необходимо направить в МТСБУ безотлагательно, не позднее трех рабочих дней со дня наступления происшествия.

Важно до прибытия экспертов МТСБУ сохранять транспортное средство в том же состоянии, в котором оно находилось после ДТП.

После предоставления необходимых документов МТСБУ производит выплату из собственных спецфондов.

В 2020 года в Украине произошло свыше 168 тысяч ДТП, что на 4,6% больше, чем в 2019 году. Количество аварий, в которых пострадали люди, – более 26 100, что на 0,3% больше, чем за 2019 год. Количество погибших – 3541 человек (+ 2,5%), травмированных – почти 32 тысячи (-2,3%).

По статистике основной причиной ДТП в Украине в 2020 году было нарушение правил маневрирования.

С использованием европротокола (то есть без вызова полиции) в Украине регулируется свыше 35% ДТП. Это так называемая процедура упрощенного урегулирования.

Европротокол – это специальный бланк уведомления о ДТП. Он заполняется водителями-участниками происшествия на месте аварии. Заполненный бланк предоставляется страховой компании для выплаты страхового возмещения пострадавшим.

Воспользоваться европротоколом можно, если:

– водители-участники ДТП не имеют споров относительно обстоятельств происшествия и сходят в определении виновника ДТП;

– отсутствуют травмированные или погибшие;

– водители-участники ДТП имеют действующие полисы автогражданки. Определенные категории лиц могут не иметь полиса (по закону это участники боевых действий, лица с инвалидностью I группы и некоторые другие категории лиц). Составить с ними европротокол нельзя, в таком случае надо вызывать полицию;

– у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, следует вызвать полицию для оформления ДТП.

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