В Дергачевском районе угнали автомобиль ЗИЛ.

По данным полиции, к силовикам 17 февраля обратился владелец грузовика - житель поселка Слатино. Он рассказал, двое мужчин хотели купить у него ЗИЛ на металлолом. Они загрузили его на эвакуатор и увезли, не рассчитавшись с продавцом. Тот пошел в полицию.Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.В тот же день силовики задержали 36-летнего ранее судимого жителя Харькова, который подозревается в совершении преступления. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Местонахождение соучастника преступления устанавливается.Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку отдела полиции.