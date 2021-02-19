Харьковский национальный университет Воздушных сил возобновил командирские тренировочные полеты на самолетах Ан-26, которые были запрещены после крушения самолета прошлой осенью.

"Основной целью командирских полетов является поддержание на высоком уровне и совершенствование навыков руководящего состава в организации, проведении и обеспечении полетов... Самолеты Ан-26 после длительного перерыва сегодня начинают полеты по отработке полета на имитацию отказа двигателя и выполняют посадку на одном двигателе", - сообщил замкомандира воинской части по летной подготовке Роман Куценко в видеокоментарии.Самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева вечером 25 сентября. Он совершал учебный полет. Погибли 26 человек. Выжил только один курсант.Напомним, по данному делу суд отправил под арест без права внесения залога командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова, а также руководителя полетов этой части Александра Жука. При этом командующего Военно-воздушных сил Украины Сергея Дроздова отпустили под личное обязательство.