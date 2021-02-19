Верховная Рада вернула конкурсы на должности государственной службы. За законопроект «О внесении изменений в некоторые законы по восстановлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы» проголосовали 289 народных депутатов, в частности лидер Блока Светличной «Разом!».

– Прятаться при назначениях за «коронавирусным отбором» уже не выйдет. Только конкурс! Теперь внимательно наблюдаем, кто после принятия данного закона и до подписания его президентом, будет поспешно устраивать поток срочных назначений, – прокомментировала Юлия Светличная и предупредила, что подобные манипуляции и их мотивы будут тщательно проанализированы.В законе говорится, что контракты, заключенные на время карантина, будут действовать до назначения победителей конкурсов. А сами конкурсы на должности, занятые лицами, работающими по контракту на время карантина, должны быть объявлены в течение шести или девяти месяцев со дня вступления закона в силу.