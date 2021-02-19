Почти два года я на пенсии. А тут зять предложил официально устроиться к нему на фирму охранником. Надо ли сообщать о своем трудоустройстве в Пенсионный фонд? Что я потеряю, если буду получать зарплату? Михаил Викторович

Размер пенсии каждого пенсионера определяется индивидуально с учетом приобретенного им страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены взносы. Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, законом предусмотрено, что пенсии выплачиваются без учета получаемой заработной платы, кроме случаев, предусмотренных законом. То есть пенсионер имеет право назначить пенсию, получать ее, продолжать работать, даже на той же должности (кроме пенсионеров, которые получают пенсию за выслугу лет).Размер назначенной пенсии пересматривается (перечисляется) по правилам, определенным законодательством.Через каждые два года пенсионерам, работавшим после назначения пенсий, проводится перерасчет с учетом приобретенного после назначения пенсии страхового стажа или страхового стажа и заработной платы – выбирается самый выгодный вариант перерасчета.Кроме того, такие пенсии «индексируются 50х50» по общеопределенным правилам.Одним из оснований для перерасчета пенсий является изменение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Как правило, такое изменение предусмотрено дважды в год – в июле и в декабре. Надбавки, доплаты, повышения, другие выплаты, установленные законодательством, пересматриваются (увеличиваются) при изменении прожиточного минимума независимо от факта работы пенсионера.А вот минимальный размер пенсий по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж, которые также могут зависеть от прожиточного минимума, перечисляются только неработающим пенсионерам. Кроме того, только неработающим пенсионерам устанавливается надбавка на нетрудоспособных членов семьи.Именно с точки зрения определения надлежащего размера пенсии имеет значение сообщение о факте трудоустройства. Поэтому Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» обязывает каждое застрахованное лицо сообщать об изменениях, в частности, своего трудоустройства. О такой обязанности ПФ сообщает каждому пенсионеру в заявлении, памятке, которые он подписывает.– К сожалению, искажая требования законодательства, отдельные «эксперты» распространяют «страшилки» о штрафах, которые якобы накладывают органы Пенсионного фонда Украины. Ничего подобного законодательством не предусмотрено, – отмечают в Пенсионном фонде. – Наоборот, после установления факта работы, о котором пенсионер не сообщил своевременно, его размер пенсии определяется с учетом новых данных. Что касается возврата излишне выплаченных сумм, то закон предусматривает возможность вернуть не принадлежащие пенсионеру суммы добровольно. Если он этого не делает, то удерживается переплата по пенсии в размере не более 20% месячной пенсии.