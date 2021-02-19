В харьковском метро продолжают штрафовать пассажиров, которые не носят защитные маски.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, во время проверки соблюдения масочного режима нарушителей выявили на платформе станции метро "Холодная Гора".Защитных масок не оказалось у семерых пассажиров. На них выписали протоколы о нарушении санитарных норм.Кроме того, с харьковчанами на станции проводили разъяснительную работу и давали рекомендации по соблюдению мероприятий для предупреждения распространения коронавируса.О необходимости соблюдении карантинных мер и ношения масок ранее харьковчанам напомнила патрульная полиция. Правоохранители просили горожан надевать маски в общественных местах и транспорте, чтобы предотвратить возможное инфицирование тех, кто рядом.