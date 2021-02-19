Верховная Рада приняла закон №3526 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий".

Документ во втором чтении поддержали 311 народных депутатов, передает " Интерфакс-Украина "."Целью проекта Закона является усиление защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий, повышение эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственных угодьях и других природных экосистемах", - говорится в пояснительной записке.Закон вводит штрафы за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, за выжигание торфяников, в том числе осушенных.Так, за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами предусмотрен штраф от 3060 до 6120 грн. Должностное лицо за такое нарушение будут штрафовать на сумму от 15,3 тысячи до 21 420 грн. Такие же штрафы предусмотрены за выжигание торфяников, в том числе осушенных.Документ также предлагает увеличить действующие штрафы за уничтожение или повреждение, выжигание полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений, а также за нарушение прав государственной собственности на леса.В первом чтении проект закона приняли на заседании 1 сентября 2020 года. Тогда документ поддержали.