В Харьковской области разыскивают 42-летнюю Наталью Двуричанскую.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", женщина ушла из дома в пгт Ковшаровка Купянского района 12 февраля и домой не вернулась.Приметы пропавшей: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темные, ниже плеч. Под правым глазом - шрам, который остался после операции. Была одета в шубу тигровой расцветки, черные штаны, белые сапоги.Если у вас есть информация о местонахождении Натальи Двуричанской, пожалуйста, сообщите по тел.:или