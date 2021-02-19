Надомная и дистанционная работа, которая активно практикуется в условиях карантина, может быть исключительно вынужденной мерой, поскольку такой труд негативно отражается на психике человека, тормозит его развитие и создает семейные проблемы, считают психологи.

Рабочее место надомника – забота работодателя

График работы может быть гибким



А вам не хватает живого контакта?



Работа пришла в дом, а дом пришел на работу

Необходима смена картинки

А теперь, батенька, извольте обратно

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4051 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной, надомной работы и работы с применением гибкого режима рабочего времени», предусматривающий внесение изменений в Кодекс законов о труде и Закон «Об охране труда».Документ регулирует на законодательном уровне вопросы дистанционной работы, которая в последнее время стала особенно актуальной в связи с карантином, но при этом не имела четкого законодательного регулирования. Контролирующие органы ставили под сомнение ее существование, а работодатели неохотно документально оформляли дистанционных сотрудников в связи с невозможностью надлежащим образом защитить в первую очередь свои интересы.– Изменений внесено достаточно много, – комментирует документ юрист Роман Чумак. – Прежде всего, в законе определяются разные самостоятельные формы организации труда – удаленная работа и надомная работа. Так, удаленная работа выполняется вне рабочих помещений или территории работодателя через интернет – в любом месте, по выбору работника. – Надомная работа, на которую сейчас в основном и отправляют работодатели своих сотрудников, выполняется по месту жительства работника.Согласно новому закону, отправляя сотрудника трудиться дома, работодатель должен позаботиться о надлежащем оборудовании его рабочего места. При этом стороны могут самостоятельно решать, обеспечивает ли работодатель работника необходимым имуществом, техникой для выполнения работы или же компенсирует сотруднику затраты, связанные с выполнением надомной работы.– В законе сказано, что сотрудник в случае использовании своих инструментов имеет право на компенсацию. Если вы пользуетесь собственным компьютером, используете свое электричество, за свой счет ведете рабочие телефонные переговоры, покупаете бумагу, канцелярию и прочее, то работодатель должен компенсировать вам стоимость затрат, – говорит Роман Чумак. – В случае предоставления работнику средств для выполнения надомной работы с ним может заключаться договор о полной материальной ответственности. И если сотрудник каким-то образом сломает оборудование или нанесет работодателю убыток, то должен возместить их в полном объеме.По соглашению между работодателем и сотрудником есть возможность ввести гибкий график, который предусматривает обязанность работодателя четко фиксировать время, которое тратится на работу. В свою очередь, сотрудник выполняет работу в удобном для него графике, который согласовывается с работодателем. Если сотрудник нарушает рабочую дисциплину, не выполняет в полной мере свои функции, работодатель имеет право в качестве дисциплинарного взыскания отменить гибкий график и вернуть прежнюю систему.– Перевод сотрудника на гибкий график должен проводиться по письменному согласию, поскольку некоторым это может не понравиться, – уточняет юрист. – Также принятым законом предусматривается возможность чередовать надомную работу с обычной – на рабочем месте на территории работодателя. Например, три дня в неделю человек работает дома, а два дня – в офисе или часть рабочего дня дня – дома, а часть – на своем рабочем месте.Таким образом, как только закон вступит в силу, работодатель, отправивший своих сотрудников на надомную работу, должен будет заключить с ними соответствующий договор, где будут прописаны условия работы, обеспечения рабочего места, график и т.д.– Человек сразу может быть принят на дистанционную работу, о чем заключается трудовой договор, либо переведен на эту форму работы, – говорит Роман Чумак. – Решение принимается по обоюдному согласию работодателя и работника.Между тем надомная работа – далеко не такое уж благо, как думают многие люди, мечтающие о дистанционке. Мол, не надо тратить время и деньги на дорогу до офиса, можно поспать подольше и расслабиться, поскольку нет жесткого графика, постоянно контроля со стороны начальства и т. д. По словам декана гуманитарно-правового факультета НАУ имени Н.Е. Жуковского «ХАИ» кандидата психологических наук Максима Жидко, работа на дому может весьма негативно отразиться на психике человека, затормозить его развитие и даже создать семейные проблемы.– Многое зависит от характера человека и сферы деятельности. Есть люди, которые с удовольствием идут на работу, им нравится находиться в коллективе. Кроме того, многие на работе не только зарабатывают деньги, но и самореализуются. И если человеку – например, публичной личности – важно реализоваться во взаимоотношениях с другими людьми, – отсутствие непосредственного живого контакта, безусловно, будет сказываться негативно, – считает психолог. – Но есть люди замкнутые, которые, наоборот, избегают лишних контактов – многие с ужасом воспринимают свое нахождение в коллективе. Для таких людей надомная работа – скорее всего, благо.Для многих людей с началом пандемии работа пришла в дом, а дом пришел на работу.– Если брать допандемическую ситуацию, то работа предполагала наличие определенной дисциплины, определенного соответствия социальным нормам и правилам. Собираясь на работу, мы подбирали соответствующую одежду, соблюдали необходимые меры гигиены. Кроме того, приходя на работу, мы придерживались определенных правил – у нас были регламентированные перерывы и т.д. Началась пандемия, началось дистанционное взаимодействие – и все эти правила улетели, – отмечает Максим Жидко. – Мы уже сидим на онлайн-совещании – и об этом уже есть множество шуток, – одетые до пояса в костюм, а ниже – в трусах, попивая пивко или винцо во время рабочих заседаний, параллельно слушая фильм, а то и что-то похлеще. Таким образом, дом пришел на работу – мы перестали соблюдать правила. Какая разница, как от нас пахнет? На расстоянии этого все равно никто не ощутит. Какая разница, как мы выглядим, если нас никто не видит?И это, по словам психолога, очень ослабляет самодисциплину.– Помните приключенческие книги Жюля Верна, где он описывает, как моряки в результате кораблекрушения оказывались на необитаемом острове. Несмотря то что никто их не заставлял, они продолжали бриться, подшивать воротнички и всячески за собой ухаживать ровно в то время, которое предписано корабельным уставом. Это позволяло им выжить на необитаемом острове, было неким индикатором – если человек переставал это делать, значит, что-то с ним не так, произошли изменения в психике, – рассказывает Максим Жидко.О том, что работа пришла домой, свидетельствует то, что рабочие эмоции и проблемы становятся частью семейных отношений.– Все-таки путь от места работы до дома имеет важное значение в том смысле, что эмоции, взбудораженные работой, оседают. Пока мы едем домой, есть возможность переварить то, что происходило на работе. Грубо говоря, это некий буфер, позволяющий разграничить работу и семью. Кто-то, заходя в дом, оставляет работу за дверью, кто-то приносит часть трудовых будней в семью. Тем не менее такой буфер существовал – сейчас его нет. И очень многие эмоции и рабочие моменты спокойно входят в наш дом и становятся частью семейных проблем, – утверждает психолог.Кроме того, замечает Максим Жидко, когда человек лишен возможности непосредственного взаимодействия, он не только расслабляется и теряет мотивацию к работе, но и лишается очень важной вещи – коммуникации, грубо говоря, смены картинки.– Когда мы общаемся на работе, то определяемся не только тем информационным пузырем, который формируется алгоритмом искусственного интеллекта вокруг нашей активности в интернете. Ведь не секрет, что искусственный интеллект подсовывает нам ровно ту информацию, которую мы хотим видеть. Коллеги на работе, взаимодействие с людьми в транспорте, в магазинах и так далее – все это стимуляция разнообразия, – говорит Максим Жидко. – Вне дома мы сталкиваемся с чем-то, от чего искусственный интеллект нас заботливо отстраняет, и тем самым тренируем, в том числе, и мышление – строим какие-то коммуникации, ищем пути выхода из неожиданных ситуаций. Неслучайно психологи и неврологи рекомендуют для профилактики болезни Альцгеймера хотя бы два раза в неделю возвращаться с работы новым путем – именно для того, чтобы менять картинку. А когда мы сидим в четырех стенах, картинка меняется только на мониторе, а все остальное остается прежним. И в этом смысле разнообразие возможностей мира значительно уплощается и упрощается. А если это происходит, то происходит определенное замедление развития или возникают специфические трудности в развитии.По мнению Максима Жидко, надомную работу можно практиковать исключительно как вынужденную меру, необходимую в тех или иных обстоятельствах.– Что бы ни говорили скептики, но именно благодаря дистанционной работе удается минимизировать риск распространения коронавируса. Можно ли было сделать лучше? Наверняка. Тем не менее заболеваемость пошла на спад, а значит, через время мы начнем возвращаться к привычному образу жизни, – считает психолог. – Хотя я думаю, что еще примерно год – до следующей весны – ограничения в той или иной форме сохранятся. Реальность нового, постпандемического мира будет связана с ограничениями, которые раньше были неизвестны или малопривычны.Так вот, на пути возвращения к обычному образу жизни привычки надомника могут превратиться в большую проблему.– Привычка находиться дома, иметь ненормированный рабочий день, спать не до семи, а до девяти... А теперь, батенька, извольте обратно! Но человек за многие месяцы уже отвык. Может возникнуть так называемая проблема детей на каникулах. И чем более инфантилен человек, чем больше он врос в карантинную ситуацию, тем сложнее ему будет входить в обычный рабочий режим, – предупреждает специалист.