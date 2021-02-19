Метеорологи составили прогноз погоды в Харькове на 20-21 февраля.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе - переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах - гололедица, ветер – 5-10 м/с.Температура воздуха ночью – 14-16 градусов мороза, днем – 2-4 градуса ниже нуля.В воскресенье - облачно, небольшой снег, на дорогах - гололедица, ветер – 5-10 м/с.Температура воздуха ночью – 5-10 градусов мороза, днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.