Около половины медицинских работников Харьковской области, попавшие в первую волну вакцинации от коронавируса, пока не намерены делать прививки.

Об этом на брифинге 19 февраля сообщил и.о. директора областного департамента здравоохранения Игорь Волченко, пишет "Суспільне".По его словам, сейчас уточняются списки "первоочередников". Планируется, что в рамках первой волны вакцинации будут привиты более 15 000 человек – это работники мобильных бригад и работники учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID. При этом очереди желающих сделать прививку от COVID-19 нет.По данным Игоря Волченко, пока отказались вакцинироваться около 50% медработников. Чиновник добавил, что отказ от вакцинации связан с тем, что пока неизвестно, какая в регион поступит вакцина.- Планируется, что в ближайшее время поступит две вакцины в Харьковскую область - Pfizer и AstraZeneca. Какая зайдет первой, официальной информации нет, - отметил Игорь Волченко.