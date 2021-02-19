Нацбанк будет контролировать соблюдение банками законодательства в сфере защиты прав потребителей. Порядок надзора уже определен. Клиенты тоже могут сообщать в НБУ о нарушениях.

Постановлением №15 от 9 февраля Национальный банк определил порядок надзора за соблюдением банками законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении регулятора.– Осуществление надзора позволит обеспечить раскрытие банками полной и достоверной информации о финансовых услугах своим клиентам, чтобы они принимали взвешенные решения, – говорят в НБУ. В поле зрения - договоры банков с клиентами, информация на сайтах банков и информация в рекламе.Надзор обеспечит соблюдение банками требований законодательства – как о защите прав потребителей финансовых услуг, так и о рекламе.– Это будет стимулировать банки к более ответственной поведения в отношении потребителей, а также способствовать защите прав и интересов потребителей, - отмечают в Нацбанке.Утвержденное регулятором положениен предусматривает, что надзор будет осуществляться в следующих формах:- безвыездный надзор;- инспекционные проверки.Ответственным за такой надзор будет профильное подразделение Национального банка - управление защиты прав потребителей финансовых услуг.Национальный банк будет проверять прежде всего те банки, которые имеют больший риск нарушения прав потребителей финансовых услуг.Основными источниками информации о возможных нарушениях будут:- обращение потребителей финансовых услуг в НБУ;- договоры банков с клиентами;- информация на сайтах банков и в рекламе;- данные из открытых источников;- отчетность банков.При осуществлении надзора специалисты НБУ будут иметь право запрашивать у банков дополнительную информацию, документы или письменные объяснения.В случае выявления нарушений представители Нацбанка будут составлять справку об этом, а также предоставлять рекомендации для устранения недостатков.За нарушение законодательства о защите прав потребителей финуслуг Национальный банк накладывать на должностных лиц банков административные взыскания, применять к финучреждениям штрафные санкции. Регулятор имеет право и на другие меры воздействия.Постановление НБУ №15 вступило в силу с 13 февраля 2021 года.Также в планах Нацбанка – в ближайшее время обнародовать для обсуждения проект аналогичного документа для участников небанковского финансового рынка.В Нацбанке советуют клиентам банков в случае нарушения их прав обращаться в контакт-центр НБУ по вопросам защиты прав потребителей по телефону 0800-505-240 или заполнять форму для онлайн-обращения по ссылке: cutt.ly/oj08OvX