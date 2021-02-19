Международные финансовые институты готовы кредитовать развитие экономики и реформы, а не коррупцию – так прокомментировала народный депутат Украины Юлия Светличная завершение миссии МВФ в Украине, отметив также низкий уровень переговорного процесса и отсутствие международного авторитета украинского правительства.



Ковидный фонд вызвал вопросы у МВФ

Некомпетентность власти зашкаливает

Нужна перезагрузка Кабмина

Миссия Международного валютного фонда, более месяца работавшая в Украине, не увидела существенного прогресса. Длительные переговоры оказались неудачными – 12 февраля представители МВФ покинули Украину, не достигнув согласия даже на уровне рабочей группы.Некоторые провластные эксперты уже успели сделать виновниками неудачных переговоров представителей фонда, умолчав при этом о реальных причинах. Между тем требования и недовольство кредиторов легко объяснить – украинские чиновники не смогли продемонстрировать существенных результатов в выполнении взятых на себя обязательств. Речь идет о мерах, которые заметно оздоровили бы украинскую экономику и социально-политическую ситуацию в стране.– Если украинское правительство не в состоянии обеспечивать финансовый баланс в стране и обращается к международным организациям за кредитными средствами, то абсолютно логичны переговоры на тему стабильности бюджетного процесса и понимание, что деньги пойдут на развитие экономики, а не будут «съедены» коррупцией. Международные финансовые институты готовы кредитовать развитие экономики и реформы, но никак не коррупцию, – считает народный депутат Украины Юлия Светличная.Она приводит основные критерии, на которые МВФ рекомендовал обратить внимание украинскому правительству.– Первое – необходимо уменьшить дефицит государственного бюджета, сбалансировать его доходы и рост расходов, повысить прибыльность государственных монополистов, – говорит Юлия Светличная. – Второе – усовершенствовать законодательные нормы относительно банковского надзора и укрепления финансового сектора, а также соблюдать принцип независимости НБУ. Третье – важны результаты в борьбе с топ-коррупцией. Для этого необходимо усиление антикоррупционной системы, невмешательство в действия НАБУ, прозрачный конкурс на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, повышение ответственности за недостоверное декларирование. Четвертое – принятие закона о Высшем совете правосудия, цель которого – навести правовой порядок в судах. Пятое – проведение независимого аудита использованных бюджетных средств из Covid-фонда и всех Сovid-программ.У международных партнеров возникло немало вопросов относительно эффективности использования украинским правительством денег из ковидного фонда. На сомнительность отдельных закупок, в частности на Харьковщине, с трибуны парламента указала Юлия Светличная. Она акцентировала внимание на ситуацию с закупкой средств защиты, которую по упрощенной процедуре провел Департамент гражданской защиты ХОГА. Согласно данным реестра, в облгосадминистрации заключили шесть договоров на сумму 25 миллионов гривен, в рамках которых департамент закупил маски, перчатки, щитки, защитную одежды, санитайзеры и респираторы по цене, превышающей рыночную от двух до пяти раз.Политический эксперт Елена Бугло отмечает, что местные чиновники восприняли ситуацию как очередную возможность заработать себе сверхприбыли.– Они не задумываются над тем, что за этим стоят человеческие жизни. Они готовы воровать на госзаказах, – говорит Елена Бугло. – Юлия Светличная в своем выступлении в парламенте сообщила, как в Харьковской области зарабатывают на самых простых вещах – на масках. На всех потребностях чиновники пытаются что-то зарабатывать.Юлия Светличная обратилась с трибуны Верховной Рады к правительству и правоохранительным органам с призывом разобраться в этой ситуации.– Прошу Кабинет министров Украины немедленно вмешаться, навести порядок в закупках средств индивидуальной защиты и всего, что касается здоровья и жизни граждан. Также необходимо упорядочить все закупки на региональном уровне. И жду четкой и взвешенной реакции правоохранительных органов на данную ситуацию, – заявила народный депутат.К провалу переговоров с миссией МВФ, убеждена Юлия Светличная, привел также крайне низкий уровень подготовки украинских чиновников, задействованных в переговорном процессе.– Что касается уровня переговорного процесса со стороны украинского правительства, то оцениваю его как крайне низкий. Очевидно, что без должного авторитета в международной среде сложно вести переговоры, – сказала народный депутат.Елена Бугло отмечает, что Украина сейчас не может обойтись без международной поддержки, однако некомпетентность власти в сфере международного сотрудничества просто зашкаливает.– Развитие украинской государственности находится на таком уровне, когда без помощи, без сотрудничества со странами Евросоюза, Большой семерки, международными финансовыми институтами нам не обойтись – такова реальность. Последняя делегация Международного валютного фонда уехала к себе в штаб-квартиру, переговоры закончились безрезультатно. Конечно, те, кто переживает за Украину, за экономику, за государство, не молчат. Мы все понимаем, что некомпетентность власти зашкаливает. И не только на региональном уровне, но и на государственном. На международной арене некомпетентность власти уже понятна всем, – отмечает политический эксперт.Вместе с тем, политолог подчеркивает, что Юлия Светличная имеет большой опыт сотрудничества с международными партнерами и прекрасную репутацию.– У нас есть опытные политики, компетентные государственники, которые могут и знают, как работать с международными партнерами. Юлия Светличная еще на должности руководителя Харьковской области доказала, что у нее есть опыт, понимание, практика привлечения инвестиций, переговоров с иностранными партнерами. И она совершенно правильно оценила нынешнюю ситуацию, – считает Елена Бугло. – Если мы ждем от иностранных партнеров помощи, то они должны быть уверены, что средства не будут банально разворованы, потому что в мире за Украиной, к сожалению, уже закреплен статус государства-коррупционера.Вернуть сотрудничество Украины с международными партнерами в конструктивное русло, а также продемонстрировать результаты по преодолению коррупции и внедрению ряда реформ смогут профессиональные и авторитетные политики, говорит Елена Бугло. Но для этого требуется перезагрузка Кабмина.– Чтобы исправить ситуацию, к власти должны прийти опытные авторитетные люди, имеющие репутацию честных политиков не только в Украине, но и на международной арене – те, кому в мире будут верить, а не те, кто умеет красиво говорить или красиво фотографироваться. Должны быть поступки, которые стоят за этими политиками, и доверие мирового сообщества, – утверждает эксперт.Юлия Светличная, по мнению Елены Бугло, является именно таким политиком.– Молодое новое лицо. У нее есть международный опыт работы. У нее есть репутация в мире. У нее есть кейсы сотрудничества с различными институтами – европейскими, американскими и другими, – продолжает Елена Бугло.Если же нынешние чиновники не смогут вернуть расположение кредиторов, не исключено, что они просто «включат печатный станок», предполагает эксперт – начнут массово печатать гривну, не подкрепленную реальными достижениями экономики, что приведет к инфляции.