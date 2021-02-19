Международные финансовые институты готовы кредитовать развитие экономики и реформы, а не коррупцию – так прокомментировала народный депутат Украины Юлия Светличная завершение миссии МВФ в Украине, отметив также низкий уровень переговорного процесса и отсутствие международного авторитета украинского правительства.Миссия Международного валютного фонда, более месяца работавшая в Украине, не увидела существенного прогресса. Длительные переговоры оказались неудачными – 12 февраля представители МВФ покинули Украину, не достигнув согласия даже на уровне рабочей группы.
Некоторые провластные эксперты уже успели сделать виновниками неудачных переговоров представителей фонда, умолчав при этом о реальных причинах. Между тем требования и недовольство кредиторов легко объяснить – украинские чиновники не смогли продемонстрировать существенных результатов в выполнении взятых на себя обязательств. Речь идет о мерах, которые заметно оздоровили бы украинскую экономику и социально-политическую ситуацию в стране.
– Если украинское правительство не в состоянии обеспечивать финансовый баланс в стране и обращается к международным организациям за кредитными средствами, то абсолютно логичны переговоры на тему стабильности бюджетного процесса и понимание, что деньги пойдут на развитие экономики, а не будут «съедены» коррупцией. Международные финансовые институты готовы кредитовать развитие экономики и реформы, но никак не коррупцию, – считает народный депутат Украины Юлия Светличная.
Она приводит основные критерии, на которые МВФ рекомендовал обратить внимание украинскому правительству.
– Первое – необходимо уменьшить дефицит государственного бюджета, сбалансировать его доходы и рост расходов, повысить прибыльность государственных монополистов, – говорит Юлия Светличная. – Второе – усовершенствовать законодательные нормы относительно банковского надзора и укрепления финансового сектора, а также соблюдать принцип независимости НБУ. Третье – важны результаты в борьбе с топ-коррупцией. Для этого необходимо усиление антикоррупционной системы, невмешательство в действия НАБУ, прозрачный конкурс на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, повышение ответственности за недостоверное декларирование. Четвертое – принятие закона о Высшем совете правосудия, цель которого – навести правовой порядок в судах. Пятое – проведение независимого аудита использованных бюджетных средств из Covid-фонда и всех Сovid-программ.
Ковидный фонд вызвал вопросы у МВФ
У международных партнеров возникло немало вопросов относительно эффективности использования украинским правительством денег из ковидного фонда. На сомнительность отдельных закупок, в частности на Харьковщине, с трибуны парламента указала Юлия Светличная. Она акцентировала внимание на ситуацию с закупкой средств защиты, которую по упрощенной процедуре провел Департамент гражданской защиты ХОГА. Согласно данным реестра, в облгосадминистрации заключили шесть договоров на сумму 25 миллионов гривен, в рамках которых департамент закупил маски, перчатки, щитки, защитную одежды, санитайзеры и респираторы по цене, превышающей рыночную от двух до пяти раз.
Политический эксперт Елена Бугло отмечает, что местные чиновники восприняли ситуацию как очередную возможность заработать себе сверхприбыли.
– Они не задумываются над тем, что за этим стоят человеческие жизни. Они готовы воровать на госзаказах, – говорит Елена Бугло. – Юлия Светличная в своем выступлении в парламенте сообщила, как в Харьковской области зарабатывают на самых простых вещах – на масках. На всех потребностях чиновники пытаются что-то зарабатывать.
Юлия Светличная обратилась с трибуны Верховной Рады к правительству и правоохранительным органам с призывом разобраться в этой ситуации.
– Прошу Кабинет министров Украины немедленно вмешаться, навести порядок в закупках средств индивидуальной защиты и всего, что касается здоровья и жизни граждан. Также необходимо упорядочить все закупки на региональном уровне. И жду четкой и взвешенной реакции правоохранительных органов на данную ситуацию, – заявила народный депутат.
Некомпетентность власти зашкаливает
К провалу переговоров с миссией МВФ, убеждена Юлия Светличная, привел также крайне низкий уровень подготовки украинских чиновников, задействованных в переговорном процессе.
– Что касается уровня переговорного процесса со стороны украинского правительства, то оцениваю его как крайне низкий. Очевидно, что без должного авторитета в международной среде сложно вести переговоры, – сказала народный депутат.
Елена Бугло отмечает, что Украина сейчас не может обойтись без международной поддержки, однако некомпетентность власти в сфере международного сотрудничества просто зашкаливает.
– Развитие украинской государственности находится на таком уровне, когда без помощи, без сотрудничества со странами Евросоюза, Большой семерки, международными финансовыми институтами нам не обойтись – такова реальность. Последняя делегация Международного валютного фонда уехала к себе в штаб-квартиру, переговоры закончились безрезультатно. Конечно, те, кто переживает за Украину, за экономику, за государство, не молчат. Мы все понимаем, что некомпетентность власти зашкаливает. И не только на региональном уровне, но и на государственном. На международной арене некомпетентность власти уже понятна всем, – отмечает политический эксперт.
Вместе с тем, политолог подчеркивает, что Юлия Светличная имеет большой опыт сотрудничества с международными партнерами и прекрасную репутацию.
– У нас есть опытные политики, компетентные государственники, которые могут и знают, как работать с международными партнерами. Юлия Светличная еще на должности руководителя Харьковской области доказала, что у нее есть опыт, понимание, практика привлечения инвестиций, переговоров с иностранными партнерами. И она совершенно правильно оценила нынешнюю ситуацию, – считает Елена Бугло. – Если мы ждем от иностранных партнеров помощи, то они должны быть уверены, что средства не будут банально разворованы, потому что в мире за Украиной, к сожалению, уже закреплен статус государства-коррупционера.
Нужна перезагрузка Кабмина
Вернуть сотрудничество Украины с международными партнерами в конструктивное русло, а также продемонстрировать результаты по преодолению коррупции и внедрению ряда реформ смогут профессиональные и авторитетные политики, говорит Елена Бугло. Но для этого требуется перезагрузка Кабмина.
– Чтобы исправить ситуацию, к власти должны прийти опытные авторитетные люди, имеющие репутацию честных политиков не только в Украине, но и на международной арене – те, кому в мире будут верить, а не те, кто умеет красиво говорить или красиво фотографироваться. Должны быть поступки, которые стоят за этими политиками, и доверие мирового сообщества, – утверждает эксперт.
Юлия Светличная, по мнению Елены Бугло, является именно таким политиком.
– Молодое новое лицо. У нее есть международный опыт работы. У нее есть репутация в мире. У нее есть кейсы сотрудничества с различными институтами – европейскими, американскими и другими, – продолжает Елена Бугло.
Если же нынешние чиновники не смогут вернуть расположение кредиторов, не исключено, что они просто «включат печатный станок», предполагает эксперт – начнут массово печатать гривну, не подкрепленную реальными достижениями экономики, что приведет к инфляции.