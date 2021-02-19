Об этом сообщает один из харьковских телеграм-каналов.

«Вымогали $2000 США и подпалили авто — Подробности сегодняшних задержаний на Французском Бульваре и Квитки-ОсновьяненкоВ октябре 2020 года у пострадавшего возник конфликт с четырьмя людьми, которые стали требовать у него деньги, указывая на несуществующий долг. При этом злоумышленники угрожали применением физического насилия и уничтожением его имущества.Продолжая давить на жертву, неизвестный бросил взрывную шашку в помещение шиномонтажа, принадлежащее пострадавшему.15 января текущего года пострадавший передал злоумышленникам 10 тыс. грн через посредника по уплате части долга и после передачи второй части 19 февраля четверо членов группы были задержаны.Кроме того, установлено, что эти лица причастны к поджогу автомобиля, принадлежащего начальнику одного из департаментов пограничной службы Харьковской области.», сказано в комментарии к выложенным фото- и видеоматериалам.