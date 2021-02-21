Пленарное заседание III сессии Харьковского областного совета назначено на 11 марта.Как сообщается на официальной странице партии в Facebook, представители фракции Блока Светличной «Разом!» в областном совете разработали и подготовили ряд социально значимых инициатив для рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий и вынесения в сессионный зал.
В частности, депутаты предлагают:
▪️ увеличить размер единовременных выплат материальной помощи;
▪️ расширить список категорий людей, которые могут претендовать на получение материальной помощи;
▪️ увеличить размер расходов в областном бюджете на оказание материальной помощи;
▪️ мероприятия в поддержку малого и среднего бизнеса, в частности снижение арендной платы коммунального имущества;
▪️ предусмотренное бюджетом финансирование строительства онкологического комплекса;
▪️ расширение программы Здоровье Слобожанщины программой скрининга и диагностики онкологических заболеваний;
▪️ создания фонда для компенсации расходов, связанных с ростом тарифов на услуги ЖКХ;
▪️ включения в бюджет финансирование важных проектов социальной инфраструктуры в громадах.
«Считаем, что в нынешние сложные времена бюджет области должен быть как никогда сбалансированным, распределенным на социально значимые проекты и мероприятия, а также соответствовать времени и актуальным потребностям людей», - заявили в партии.