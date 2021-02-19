Пленарное заседание сессии Харьковского областного совета назначено на 11 марта.

Как сообщается на официальной странице партии в Facebook, представители фракции Блока Светличной «Разом!» в областном совете разработали и подготовили ряд социально значимых инициатив для рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий и вынесения в сессионный зал.В частности, депутаты предлагают:▪️ увеличить размер единовременных выплат материальной помощи;▪️ расширить список категорий людей, которые могут претендовать на получение материальной помощи;▪️ увеличить размер расходов в областном бюджете на оказание материальной помощи;▪️ мероприятия в поддержку малого и среднего бизнеса, в частности снижение арендной платы коммунального имущества;▪️ предусмотренное бюджетом финансирование строительства онкологического комплекса;▪️ расширение программы Здоровье Слобожанщины программой скрининга и диагностики онкологических заболеваний;▪️ создания фонда для компенсации расходов, связанных с ростом тарифов на услуги ЖКХ;▪️ включения в бюджет финансирование важных проектов социальной инфраструктуры в громадах.«Считаем, что в нынешние сложные времена бюджет области должен быть как никогда сбалансированным, распределенным на социально значимые проекты и мероприятия, а также соответствовать времени и актуальным потребностям людей», - заявили в партии.