КП «Харьковводоканал» просит потребителей своевременно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения и не допускать накопления долгов.

Как напомнили на предприятии, расчетным периодом для оплаты является календарный месяц. Оплата производится не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Плата за предоставленные услуги вносится потребителем в соответствии с показателями счетчика или норм потребления на основании квитанции.При возникновении любых вопросов по оплате, для проведения сверки и уточнения данных по состоянию оплаты абоненты могут обратиться в абонентские отделы предприятия. Там же можно произвести и плату за потребленные услуги.Для удобства потребителей на «Харьковводоканале» ввели электронные сервисы, которые позволяют абонентам оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения с помощью QR-кодов. На лицевой стороне квитанций размещен QR-код, который привязан к лицевому счету абонента. Абонент, имея на руках квитанцию и смартфон, в режиме онлайн может посмотреть задолженность по своему лицевому счету и произвести оплату услуг предприятия через сервисы, которые предлагают банки.На сегодняшний день задолженность абонентов КП «Харьковводоканал» составляет более 655 млн грн. На предприятии напомнили, что с 1 мая за каждый день просрочки по оплате коммунальных услуг будет начисляться пеня в размере 0,01% от суммы долга. Начисление пени в связи с задолженностью абонентов - инициатива не предприятия, а требование ст. 26 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», которое вступило в силу с 1 мая 2020 года.