В Харькове задержаны четыре участника группы, которая занималась вымогательством. Об этом сообщили в прокуратуре.

Харьковская местная прокуратура №2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства, совершенного по предварительному сговору группой лиц, с угрозой и применением насилия в отношении потерпевшего, а также умышленного повреждения имущества путем поджога (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 347 УК Украины).Как сообщили очевидцы в соцсетях, спецоперацию по задержанию фигурантов силовики провели на ул. Квитки-Основьяненко и у "Французского бульвара".По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, досудебным расследованием установлено, что группа из четырех человек в течение длительного времени требовала у мужчины денежные средства в сумме 2 тысяч долларов США. Установлено, что в октябре 2020 года у пострадавшего возник конфликт с четырьмя лицами, которые стали требовать у него деньги, указывая на несуществующий долг. При этом злоумышленники угрожали применением физического насилия и уничтожением его имущества.Так, в помещение шиномонтажа, принадлежащего потерпевшему, бросили взрывную шашку. 15 января этого года пострадавший передал злоумышленникам 10 тыс. грн через посредника в качестве уплаты части долга и после передачи 19 февраля остальной части денежных средств правоохранителями "на горячем" задержали четырех членов группы.Кроме того, выяснилось, что задержанные причастны к поджогу автомобиля, который принадлежит начальнику одного из отделов пограничной службы Харьковской области. Сейчас решается вопрос об уведомлении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.