Волонтеры разыскивают 36-летнюю Светлану Ефременко. Девушка еще 9 февраля ушла из дома и пропала.

Об этом сообщили в общественной организации "Поисковый отряд "Ангел".В последний раз Светлана выходила на связь с близкими 11 февраля.Предположительно девушка может находиться в Холодногорском районе Харькова.Светлана была одета в удлиненную темную куртку с розовым мехом, белую шапку со стразами, обута в черные полусапожки с серым мехом.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Светланы Ефременко, просят сообщить по телефонуили на спецлинию полиции по номеру