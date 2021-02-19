Волонтеры разыскивают 36-летнюю Светлану Ефременко. Девушка еще 9 февраля ушла из дома и пропала.Об этом сообщили в общественной организации "Поисковый отряд "Ангел".
В последний раз Светлана выходила на связь с близкими 11 февраля.
Предположительно девушка может находиться в Холодногорском районе Харькова.
Светлана была одета в удлиненную темную куртку с розовым мехом, белую шапку со стразами, обута в черные полусапожки с серым мехом.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Светланы Ефременко, просят сообщить по телефону (068) 11-00-911 или на спецлинию полиции по номеру 102.