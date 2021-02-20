Фракция Блока Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете требует увеличить размер расходов на одноразовую материальную помощь жителям области, которые оказались в сложном положении. В бюджете на 2021 год на эти цели предусмотрено значительно меньше денег, чем в предыдущие годы.

Лидер Блока Светличной «Разом!» Юлия Светличная минувшую неделю провела в своем 179-м округе, где ее подавляющим большинством голосов избрали народным депутатом. Во всех населенных пунктах она провела личный прием граждан. Люди шли с разными проблемами – у кого-то сгорел дом, который надо восстанавливать, кто-то просил помощи в решении бытовых вопросов. Однако большинство людей приходили с просьбой о помощи на лечение.В период губернаторства Юлии Светличной материальная адресная помощь была оказана всем, кто в ней нуждался. Ежегодно в областном бюджете закладывалось более 50 миллионов гривен на программу социальной защиты населения. В этом году сумма составила чуть более 20 миллионов, и это на четыре года.– И локдаун, и карантин – у людей денег нет, а средства в интересах граждан выделяются незначительные, – говорит Юлия Светличная. – Наша фракция будет настаивать на увеличении финансирования, чтобы люди могли обращаться за помощью и получать средства, которые не в состоянии заплатить сами. Для того государство и существует, чтобы помогать людям, а не просто облагать налогами и выжимать из них последнее.Фракция Блока Светличной в облсовете настаивает на увеличении в областном бюджете расходов на оказание материальной помощи людям, которые оказались в сложной ситуации.– В столь сложное время мы должны защищать людей, – говорит депутат областного совета от Блока Светличной «Разом!» Екатерина Чаплыгина. – Наша фракция подала письмо, в котором требует расширить категорию людей, которые могут получать материальную помощь. В связи с этим мы настаиваем и на увеличении расходов на эти цели.Депутаты от Блока Светличной предлагают включить в перечень граждан, нуждающихся в материальной помощи, одиноких пенсионеров, которые получают минимальную пенсию; родителей, имеющих детей с инвалидностью, которые требуют особых условий социализации; одиноких матерей, воспитывающих двух и более детей. Также депутаты предлагают увеличить минимальный размер единовременного пособия с 500 гривен до двух тысяч гривен, а максимальный – с 20 тысяч до 30 тысяч.– Депутаты всех уровней от Блока Светличной «Разом!» всегда на стороне людей. Мы будем требовать, чтобы местная и государственная власть прислушивалась к проблемам граждан, – заверяет Екатерина Чаплыгина.Депутаты от Блока Светличной в областном совете требуют внести изменения в областной бюджет и увеличить расходы на адресную материальную помощь до 60 миллионов гривен.