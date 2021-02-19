События Бойцам Роганской пожарной команды передали современное обмундирование (видео) Вечерний Харьков 18:48 253 Об этом рассказывается в сюжете журналистов телеканала р1. Читайте также МАУ с марта возобновляет отмененные из-за карантина авирейсы Под Харьковом горят склады В здании Художественного музея ремонтируют обвалившийся балкон БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ МАУ с марта возобновляет отмененные из-за карантина авирейсы События 22:01 Лента новостей МАУ с марта возобновляет отмененные из-за карантина авирейсы 22:01 Под Харьковом горят склады 21:30 В здании Художественного музея ремонтируют обвалившийся балкон 21:12 Большое строительство: в Изюмской больнице возник скандал после приезда журналистов (видео) 20:08 В Чугуевском районе одинокий дедушка много дней не выходил на связь 20:05 На проспекте Гагарина ДТП: машины полностью разбиты 19:32 Астропрогноз на 20–21 февраля 2021 г. 19:20