Оформила субсидию. Буду получать ее в наличной монетизированной форме. Что нужно сделать, чтобы деньги поступали на карту? И будет ли у меня возможность проконтролировать эти средства на счету? Марина Геннадиевна

С конца 2019 года украинцев перевели на монетизированную форму начисления субсидий и льгот. Суммы насчитываются с учетом размера скидки, положенной обладателю льгот по закону. Государство начисляет деньги каждому человеку в индивидуальном порядке в наличной форме или же путем перевода на счет.Сейчас Ощадбанк остается одним из уполномоченных финансовых учреждений, обеспечивающим реализацию механизма предоставления льгот и субсидий в денежной и безналичной форме и единственным – в денежной наличной форме.Финансовое учреждение информирует льготников и субсидиантов о состоянии счетов за коммунальные услуги при помощи СМС-сообщения на протяжении суток после начисления денег предприятиям. Для подключения таких сообщений следует зарегистрироваться в кабинете льготника на сайте банка.Для этого необходимо:– связаться со структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения с просьбой дополнить ваши персональные данные номером мобильного телефона. Льготнику, который уже давал номер мобильного телефона, обращаться повторно не нужно;– зарегистрироваться в личном кабинете льготника на сайте банка.В личном кабинете субсидианта/льготника можно получить всю информацию о льготах и субсидиях: перечень коммунальных услуг, размер начисленной субсидии или льготы, ее остаток, а также суммы, которые были перечислены поставщикам коммунальных услуг (при условии поступления информации от них в Ощадбанк).При первом входе в личный кабинет льготника необходимо указать номер мобильного телефона, который был предоставлен в Управление труда и социальной защиты населения при оформлении субсидии или льготы.У Ощадбанка нет полномочий корректировать номера телефонов. Поэтому если при регистрации в личном кабинете льготника возникает ошибка с комментарием: «Пользователь с таким номером телефона найден», это означает, что вам необходимо обратиться в подразделение Управления труда и социальной защиты населения для проверки или редактирования ваших контактных данных. После получения банком обновленной информации она становится доступной в личном кабинете льготника на сайте Ощадбанка, и вы сможете зарегистрироваться.Обратите внимание: полная информация о движении средств на коммунальные предприятия доступна только в веб-версии личного кабинета субсидианта/льготника.