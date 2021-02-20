В информационно-выставочном центре «Бузок» проходят сразу две детские выставки– «Сияние вдохновения», в которой участвуют 19 юных художников, и «Города мечты» – персональная выставка Давида Курбатова. На выставках – больше восьми десятков детских работ, и каждая из них – отдельная история творческого ребенка.

– В выставке принимают участие дети от 4 до 15 лет, – рассказывает руководитель художественной студии Юлия Макиевская. – Самая маленькая участница – Варечка Баранник. Варя у нас – мастер кисти. Она очень тонко чувствует цвет и любит смешивать краски. Для четырехлетнего ребенка это удивительно: обычно в таком возрасте дети берут уже готовые цвета. У Вари готовые варианты не проходят, она изобретает очень сложные, многогранные оттенки и даже придумывает им названия – получаются самые неожиданные цветовые комбинации. Варя очень старательная, при этом смелая и решительная, ее сложно в чем-то переубедить. У юной художницы есть свое видение, при этом темы трансформируются во время урока. Например, начинает писать натюрморт и вдруг он резко перерастает в пейзаж – на картине появляются деревья, дома, вымышленные герои. Потом Варя может полностью зарисовать натюрморт. Главное – срочно успеть забрать у нее картину и дать новый лист.А еще эта талантливая девочка – большая фантазерка: она придумывает фантастические истории и сказочных животных.– Варя все время рассказывает смешные истории. Например, недавно мы рисовали пряничный домик. Неожиданно вокруг домика и даже на небе появились следы: Варя придумала героя, который, оказывается, живет у мамы в шкафу, – улыбается Юлия Макиевская. – Этот герой – интерпретация разных животных. Его зовут Кряка.Другие ученики не меньше удивляют мастерством, причем у каждого юного художника есть любимые темы.– Каждый – яркая индивидуальность, – делится Юлия Петровна. – Например, восьмилетний Арсений Трубников хочет стать дизайнером автомобилей, и этой теме посвящены все картины. В его работах много старых и даже советских моделей автомобилей. Он трансформирует, придумывает машины будущего. 11-летний Дима Богатырев тоже любит рисовать автомобили, но главные герои его картин – животные. Дима неоднократно был победителем городских и всеукраинских конкурсов. Десятилетняя Злата Корнева тоже изображает животных, причем придумывает для них интересные сцены из жизни, похожие на шаржи.На персональной выставке третьеклассника Давида Курбатова – города его мечты.– Давид мечтает путешествовать и с огромным любопытством изучает тему городов мира, – говорит Юлия Макиевская. – Приходя на занятие, он уже знает, какой город будет рисовать. Мы смотрим в интернете фотографии, и Давид трого отбирает самые значимые моменты. Я даю ему понимание перспективы, рассказываю, как передать элементы архитектуры, и Давид рисует. Выбирает не только популярные Париж или Нью-Йорк. Он рисует города, о которых не так много информации. Бывает, приходит на занятие и вдруг заявляет: «Сегодня рисуем Лисичанск». Он так решил.К слову, несмотря на разные пристрастия юных художников, у них есть неизменно любимый объект – кот Тиша, который живет в мастерской. Он любит детей, а те отвечают ему взаимностью. В студии даже сложилась традиция: Тиша становится главным героем работ всех детей, которые приходят в студию в первый раз.Юлия Макиевская занимается с юными талантами около 20 лет.– Из моего опыта, раньше дети ждали учительского слова, команды. Современные же дети очень самостоятельны. Они широко смотрят на мир и не боятся экспериментировать – с материалом, цветом, формой. Главное – дать им направление, – говорит Юлия Петровна.Посмотреть работы смелой и самостоятельной детворы можно до 21 февраля.