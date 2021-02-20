Жизнь современного человека трудно вообразить без товаров бытовой химии – они помогают в считанные минуты навести порядок и чистоту в доме. На что следует обращать внимание при их выборе, рассказывает генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко.

на современном рынке представлены в основном в виде стиральных порошков. Существуют также, но в меньших количествах, жидкие средства, пасты и гели.В зависимости от назначения эти средства подразделяются на основные группы:– универсального назначения;– для стирки шерстяных и шелковых тканей;– для стирки белых тканей (содержат в составе оптические и/или кислородсодержащие отбеливатели);– для стирки хлопчатобумажных и льняных тканей.Основу моющих средств составляют поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые определяют моющую способность средства (отвечают за отделение грязи от волокон тканей). При этом анионные ПАВ наиболее агрессивны, поскольку негативно влияют на основные органы и системы (мозг, печень, почки), легко могут вызывать аллергические реакции, способны к накоплению в организме в значительных концентрациях, особенно если содержатся в средствах вместе с фосфатами. ПАВ очень плохо вымываются из тканей и могут оставаться на них даже после десяти полосканий. О наличии значительной концентрации анионных ПАВ в составе моющих средств свидетельствует большое количество пены.Второй по значению компонент моющих средств – фосфат, как правило, триполифосфат натрия, который смягчает воду и усиливает моющую способность. При этом он способен вызывать заболевания кожи и влиять на состояние организма в целом. Соединения фосфора из моющих веществ могут проникать в организм человека через кожу и дыхательные пути во время ручной стирки или посредством недостаточно выполосканной одежды.Поскольку доказано, что фосфаты и другие соединения фосфора могут нанести вред человеку и окружающей среде, их содержание в порошке ограничивается. Так, общее содержание фосфора не должно превышать 0,5 г в рекомендованном количестве и/или дозировке стирального порошка для использования в основном цикле процесса стирки в жесткой воде для стандартной загрузки стиральной машины. Только после успешных испытаний моющего средства на содержание в нем фосфатов и других соединений фосфора возможно его введение в обращение.предназначены для смягчения тканей и придания им антистатических свойств. В своем составе они содержат катионные ПАВ, которые менее вредны, чем анионные, но применяются кондиционеры, как правило, на последней стадии ополаскивания и полностью не вымываются из тканей.