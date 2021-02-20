Харьковчанин Владимир Гуськов попал в Национальном реестре рекордов Украины. В течение двух десятков лет Владимир кропотливо создавал настоящий шедевр - макет храма из спичек.

Высота спичечного здания составляет 1 метр и 7 сантиметров, - сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, зафиксировав соответствующее достижение.За основу харьковчанин взял культовое сооружение, построенное за рубежом. Однако спичечный храм, созданный Владимиром Гуськовым, не является его точной копией.На создание храма из спичек понадобилось 22 года.Храм украшен не только снаружи: внутри сооружения - внутренний интерьер с иконами и подсветкой, двухъярусный иконостас. Внутри даже есть макет органа, из которого звучит музыка.Помимо спичек мастер использовал бисер – им выложен пол храма – а также стразы, пуговицы, стеклянные шары, цепочки, фольгу, сусальное золото, медные колокольчики, зеркала, речные камешки, трикотажную фурнитуру и много всего другого, включая чайную заварку: она понадобилась для создания территории вокруг храма.Конструкция состоит из трех разбирающихся модулей - двух этажей и центрального купола. Все двери и окна храма подвижные.- Это самый знаменитый макет храма, его изображение есть на обложках изданий на разных языках мира. Впрочем, учитывая ценность ручной работы, путешествует по выставкам только фотография этого уникального храма, - отметила Лана Ветрова.