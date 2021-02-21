Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4248-1, которым предлагается продлить до 1 января 2023 года конечные сроки установки индивидуальных счетчиков для населения, использующего газ для приготовления пищи.Согласно действующей редакции закона, облгазы были обязаны обеспечить установку счетчиков газа для таких потребителей еще до 1 января 2021 года.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, расходы на установку индивидуальных счетчиков газа были заложены в тарифе облгазов с 2016 года.