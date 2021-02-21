Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4248-1, которым предлагается продлить до 1 января 2023 года конечные сроки установки индивидуальных счетчиков для населения, использующего газ для приготовления пищи.

Согласно действующей редакции закона, облгазы были обязаны обеспечить установку счетчиков газа для таких потребителей еще до 1 января 2021 года.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, расходы на установку индивидуальных счетчиков газа были заложены в тарифе облгазов с 2016 года.