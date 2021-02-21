Готовлюсь к выходу на пенсию. Вроде как сейчас она назначается автоматически, без моего участия. Каким образом это происходит, хотелось бы знать? Объясните, пожалуйста. Татьяна Леонидовна

Действительно, с 1 июля внедрена новая услуга – автоматическое назначение пенсии. Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы ПФ.Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных.Услуга предоставляется средствами вебпортала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).Пользователь, который не является пенсионером, может авторизоваться на вебпортале фонда ( portal.pfu.gov.ua ) и совершить следующие действия:– заполнить атрибуты анкеты (заявление, общие данные, данные документа, удостоверяющего личность; адрес проживания и регистрации, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);– добавить отсканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения своего права на определенные доплаты и льготы);– подписать анкету-заявление КЭП и направить ее в орган ПФ.По результатам обработки анкеты-заявления пользователь получит информацию об автоматическом назначении пенсии, дате назначения и размере пенсии с помощью СМС- сообщения, средствами вебпортала и через мобильное приложение.