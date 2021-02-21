Особых проблем с сердцем не испытываю, но возраст дает о себе знать. А ведь хочется и с внуками побегать, хотя мне 60 лет, и на коньках покататься. Не вредно ли это для сердца? И как, не нагружая, сохранить свой «моторчик» здоровым до глубокой старости? Лидия ИвановнаЕжедневная физическая активность и здоровый сбалансированный рацион благотворно влияют на здоровье сердца – это известно практически всем. Однако американские кардиологи в интервью для издания Livestrong.com уверяют, что есть другие факторы, которые улучшат не только работу сердечно-сосудистой системы, но и общее самочувствие, пишет Liga.net.
Отдайте приоритет сну
Люди, которые отказываются от достаточного количества сна, как правило, испытывают больше проблем со здоровьем, включая высокое кровяное давление, диабет II типа и ожирение. Может повыситься риск сердечных заболеваний, инфаркта и инсульта.
– Семь-девять часов сна каждую ночь помогают снизить кровяное давление, сделать вас счастливыми, поддержать здоровый вес и уменьшить уровень гормонов стресса, – объясняет доктор медицинских наук, спортивный кардиолог из медицинской школы Макговерн при UTHealth в Хьюстоне Джон Хиггинс.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, сохраняйте регулярный график сна, даже в выходные дни. Занимайтесь физкультурой каждый день. Интенсивная тренировка возможна максимум за три часа до сна. Ограничьте искусственное освещение перед сном (включая смартфон). Избегайте приема пищи и питья за несколько часов до сна, особенно жирной, сладкой еды и алкоголя. Подготовьте свою спальню. Она должна быть прохладной, темной и с тихой атмосферой, оптимальной для сна.
Медитируйте
Если вы хотите иметь здоровое сердце, сделайте медитацию частью своей повседневной жизни.
– Исследования показали, что медитация в течение 20 минут дважды в день может уменьшить частоту высокого кровяного давления и сердечных заболеваний, – утверждает кардиолог Сюзанна Штейнбаум.
По словам врача, практика медитации уравновешивает вегетативную нервную систему, активируя парасимпатическую систему покоя и уменьшая действие симпатической системы «борьбы или бегства», которая связана с выбросом гормонов стресса.
Кроме того, медитация также улучшает сон и выравнивает уровень энергии. Успокаивающая медитация может стать своеобразной колыбельной после насыщенного рабочего дня.
Побольше смейтесь
Что касается здоровья сердца, смех может быть действительно лучшим лекарством. Он снижает артериальное давление и уровень гормонов стресса. По данным Harvard Health Publishing, смех может улучшить функцию артерий и кровообращение. Но как именно?
Хотя точный механизм до сих пор неизвестен, ученые предполагают, что он имеет нечто общее с эндорфинами (гормонами радости), которые производятся, когда вы смеетесь.
По информации издания, эндорфины могут связываться с опиатными рецепторами в оболочке кровеносных сосудов, вызывая высвобождение оксида азота, который расслабляет артерии. Когда артерии расслаблены, они разрастаются и становятся более гибкими, усиливая кровообращение.
Гуляйте на свежем воздухе
– Свежий воздух и солнечный свет (по крайней мере 15 минут в день) могут помочь увеличить уровень витамина D и мелатонина, которые важны для здоровья костей, пищеварения и сна, – объясняет доктор Хиггинс.
Более того, исследования показывают, что витамин D может играть важную роль в предотвращении сердечного приступа.
Один простой способ получить больше солнечного света: попробуйте совершить быструю прогулку во время обеденного перерыва.
Слушайте любимую музыку
– Прослушивание вашей любимой музыки в течение получаса ежедневно улучшает настроение и увеличивает выработку оксида азота, – утверждает доктор Хиггинс. – А оксид азота помогает расслабить артерии и улучшить кровообращение.
Хорошие мелодии могут даже снизить эмоциональное напряжение у людей, которые занимаются профессией с высоким уровнем стресса.
Исследование, проведенное в ноябре 2011 года и опубликованное в Journal of Advanced Nursing, показало, что медсестры, которые слушали любимую успокаивающую музыку в течение 30 минут, имели более низкий уровень восприятия стресса, частоты сердечных сокращений и уровень кортизола, чем их коллеги, которые просто сидели спокойно в течение получаса.
А снижение стресса имеет важное значение для здоровья сердца. Когда вы чувствуете напряжение, ваше тело высвобождает стресс и воспалительные гормоны, а это может привести к повреждению артерий и в конечном итоге к сердечным заболеваниям.
Таким образом, все, что позволит уменьшить стресс – например, любимая музыка, – поможет укрепить здоровье сердца.