Особых проблем с сердцем не испытываю, но возраст дает о себе знать. А ведь хочется и с внуками побегать, хотя мне 60 лет, и на коньках покататься. Не вредно ли это для сердца? И как, не нагружая, сохранить свой «моторчик» здоровым до глубокой старости? Лидия Ивановна

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