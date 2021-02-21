Кабинет министров возвращает адаптивный карантин, который предусматривает разделение регионов Украины на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Адаптивный карантин начнет действовать с 24 февраля. Предлагается поделить регионы на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, в которых жесткость карантина будет зависеть от эпидемической ситуации.Зеленый уровень предусматривать пересмотр или частичную отмене карантина. Его могут ввести по всей Украине, если уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по меньшей мере в 13 областях не будет превышать 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области; коэффициент выявленных случаев Covid-19 не будет превышать 5% от числа тестов.Желтый уровень автоматически вводят для всей страны. В этой зоне действуют ограничения, которые действуют сейчас, но с некоторыми послаблениями. Будут разрешены массовые мероприятия с заполненностью зала до 50%. Позволят посещать учебные заведения группами более 20 человек. Заведения питания смогут работать до 24.00. Зрителям разрешат посещать матчи командных видов спорта, но заполненность мест – до 50%. Именно это послабление начало действовать уже с 18 февраля.Оранжевый уровень не предполагает усиление карантина, но сигнализирует о потенциальной опасности — приближении к красному уровню. Этот уровень могут вводить, если в регионе в течение недели есть превышение по одному из следующих показателей:– загруженность коек с кислородом превышает 65%;– более 60 случаев госпитализации с Covid-19 или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение семи дней;– возрастание числа случаев госпитализации на 50% за неделю;– менее 300 в неделю ПЦР-тестов и тестов на антиген на 100 тысяч населения;– коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных превышает 20%.Если регион попал в оранжевую зону, местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.Красный уровень введут, если в течение трех дней подряд будет превышение хотя бы двух показателей. Эту зону будет вводить общенациональная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. На местах должны ввести ограничения соответствующего уровня в течение 48 часов после решения комиссии.В красной зоне будут действовать жесткие ограничения, как во время январского локдауна – никаких театров, кинотеатров, спортзалов и рынков; только банки, аптеки, заправки, ветеринарные и продовольственные магазины.Кроме того, на своем заседании Кабмин продлил действие общенационального карантина до 30 апреля 2021 года.