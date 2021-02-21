Чтобы бытовая химия не причина вреда вашей семье, в первую очередь обращайте внимание на информацию, которая предупреждает об опасности использования таких товаров и содержит правила обращения с ними.Генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко дает еще несколько советов по использованию товаров бытовой химии:
– применяйте все средства только в соответствии с назначением;
– тщательно ополаскивайте вещи и посуду в горячей воде, чтобы не допустить попадания вредных веществ в организм, поскольку в холодной воде фосфаты и поверхностно-активные вещества (ПАВ)З выполаскиваются значительно хуже;
– храните моющие средства в плотно закрытых емкостях;
– выбирая моющие средства, внимательно изучайте их состав и рекомендации по применению. Особое внимание уделяйте количественному составу ПАВ и фосфатов. Если информация о составе отсутствует, средства не рекомендуется использовать;
– выбирайте бесфосфатный стиральный порошок, в котором содержание ПАВ значительно снижено, а фосфаты и другие вредные примеси отсутствуют;
– не допускайте контакта кожи рук с моющими средствами, обязательно применяйте резиновые перчатки;
– количество используемого во время стирки средства должно быть в пределах, установленных производителем;
– выбирайте товары бытовой химии без ярко выраженного аромата;
– для стирки детских вещей используйте специальный детский порошок;
– ограничивайте использование средств бытовой химии в аэрозольной упаковке (баллонах) под давлением;
– не злоупотребляйте химическими средствами. Используйте их только тогда, когда это действительно необходимо.
– И еще один совет. Цена и известная торговая марка мировых лидеров-производителей не всегда являются гарантией высокого качества и безопасности. Тем более что товары под одним названием, изготовленные для стран с разным уровнем развития, могут различаться по своему составу и, как следствие, по безопасности, – обращает внимание Владимир Величко.